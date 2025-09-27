Преговорите за мястото на Барселона във Формула 1 продължават

Въпреки упоритите слухове, че Барселона ще остане в календара на Формула 1 и след 2026 година, в испанската преса се появи информация, че трасето все още няма договор с ФОМ.
Планът е каталунската писта да приема състезания през година, както това ще се случи с друго класическо трасе – „Спа“ и част от популярните европейски писти ще останат част от Формула 1.
От управата на пистата вече обясниха, че приемането на състезания от Формула 1 през година е „само един от вариантите“, но за другите още няма информация.
От догодина Гран При на Испания се мести на новото трасе в Мадрид, а Формула 1 използва пистата до Барселона от 1991 година насам.
Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали вече заяви, че преговорите продължават и уточни, че „предстои да се разбере“ дали световният шампион ще продължи сътрудничеството си с каталунската писта.
Снимки: Gettyimages