Легендарен президент на Ферари: Макс е най-добрият, никога не прави грешки

Бившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло без съмнение посочи Макс Верстапен за най-добрия пилот в момента във Формула 1. Той обясни, че веднага би наел Макс в своя тим, ако отново е начело на Скудерията и може свободно да избира пилотите си.

Ди Монтедземоло беше гост на премиерата на документалния филм, посветен на него и кариерата му: „Luca: Seeing Red“ и 78-годишният италианец не спести похвалите си за Макс.

Mattia with Andrea Stella, Luca di Montezemolo, and Stefano Domenicali at the premiere of Luca: Seeing Red pic.twitter.com/YVU1DM1UQM — Out of Context Mattia Binotto (@OfMattia) September 26, 2025

„Трябва да кажа, че днес, Верстапен е номер едно, при това с голяма разлика – заяви Ди Монтедземоло. – Дори и в последното състезание в Баку, при трудни условия, той нито за момент не изпусна контрола. Винаги е бил бърз и никога не прави грешки.

„Сайнц и Леклер бяха много добра двойка във Ферари. Но няма спор, Верстапен е най-добрият, при това с голяма разлика, според мен. С голяма разлика. Ще го взема.“

Интересното е, че Ди Монтедземоло говори пред медиите вчера, след премиерата, но не спомена новия пилот на Ферари Люис Хамилтън, както и настоящият шеф на Скудерията Фредерик Васьор.

„Ако утре сутрин имам задължението да работя отново във Ферари, за една седмица ще имам ясна представа кои хора ще ми трябват за различните позиции“, допълни Ди Монтедземоло, който напусна Ферари през 2014, 40 години, след като лично Енцо Ферари го назначи за спортен директор на тима на компанията във Формула 1.

По времето на Ди Монтедземоло Ферари постигна най-големите си успехи във Формула 1 – първо двете титли на Ники Лауда, а след това и петте поредни титли на Михаел Шумахер.

Лука също така потвърди, че все още гледа всяко едно състезание от Формула 1, обикновено сам и през годините е разбил два телевизора докато се е ядосвал на ставащото на пистата.

На представянето на филма за Лука присъстваха настоящият шеф на Формула 1 и бивш тим шеф на Ферари Стефано Доменикали, Матиа Биното и Андреа Стела, които сега ръководят Заубер и Макларън, но по-рано също бяха част от Скудерията.

А сред публиката медиите откриха най-големия съперник на Ферари във Формула 1 Ейдриън Нюи, големия бос на Астън Мартин Лорънс Строл и бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун.

Снимки: Gettyimages