Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Легендарен президент на Ферари: Макс е най-добрият, никога не прави грешки

Легендарен президент на Ферари: Макс е най-добрият, никога не прави грешки

  • 27 сеп 2025 | 14:43
  • 1530
  • 0

Бившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло без съмнение посочи Макс Верстапен за най-добрия пилот в момента във Формула 1. Той  обясни, че веднага би наел Макс в своя тим, ако отново е начело на Скудерията и може свободно да избира пилотите си.

Ди Монтедземоло беше гост на премиерата на документалния филм, посветен на него и кариерата му: „Luca: Seeing Red“ и 78-годишният италианец не спести похвалите си за Макс.

„Трябва да кажа, че днес, Верстапен е номер едно, при това с голяма разлика – заяви Ди Монтедземоло. – Дори и в последното състезание в Баку, при трудни условия, той нито за момент не изпусна контрола. Винаги е бил бърз и никога не прави грешки.

„Сайнц и Леклер бяха много добра двойка във Ферари. Но няма спор, Верстапен е най-добрият, при това с голяма разлика, според мен. С голяма разлика. Ще го взема.“

В Макларън започнаха да се притесняват от възхода на Верстапен и Ред Бул
В Макларън започнаха да се притесняват от възхода на Верстапен и Ред Бул

Интересното е, че Ди Монтедземоло говори пред медиите вчера, след премиерата, но не спомена новия пилот на Ферари Люис Хамилтън, както и настоящият шеф на Скудерията Фредерик Васьор.

„Ако утре сутрин имам задължението да работя отново във Ферари, за една седмица ще имам ясна представа кои хора ще ми трябват за различните позиции“, допълни Ди Монтедземоло, който напусна Ферари през 2014, 40 години, след като лично Енцо Ферари го назначи за спортен директор на тима на компанията във Формула 1.

По времето на Ди Монтедземоло Ферари постигна най-големите си успехи във Формула 1 – първо двете титли на Ники Лауда, а след това и петте поредни титли на Михаел Шумахер.

Лука също така потвърди, че все още гледа всяко едно състезание от Формула 1, обикновено сам и през годините е разбил два телевизора докато се е ядосвал на ставащото на пистата.

От Мерцедес прогнозираха оспорвана битка с Ферари и Ред Бул до края на сезона
От Мерцедес прогнозираха оспорвана битка с Ферари и Ред Бул до края на сезона

На представянето на филма за Лука присъстваха настоящият шеф на Формула 1 и бивш тим шеф на Ферари Стефано Доменикали, Матиа Биното и Андреа Стела, които сега ръководят Заубер и Макларън, но по-рано също бяха част от Скудерията.

А сред публиката медиите откриха най-големия съперник на Ферари във Формула 1 Ейдриън Нюи, големия бос на Астън Мартин Лорънс Строл и бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 256
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 293
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 1127
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 413
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3611
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 973
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17163
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131935
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61331
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4652
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1990
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2397
  • 3