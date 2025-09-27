Популярни
Флик разкри, че Ямал се завръща за Барселона и обяви пълно доверие в Шчесни

  • 27 сеп 2025 | 14:48
  • 4108
  • 2

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди домакинството срещу Реал Сосиедад утре в Ла Лига. Разбира се, централна тема бяха контузиите в тима - на Рафиня и вратаря Жоан Гарсия, както и състоянието на Ламин Ямал.

За контузията на Жоан Гарсия

"Не е приятно, че Жоан Гарсия е аут, той беше добре. Контузи се в последния мач срещу Овиедо, но тези неща се случват. Сега Шчесни се завръща и ако погледнем втората половина на миналия сезон, спечелихме почти всички мачове с него, той беше там и спечелихме три трофея с него. Той е страхотен вратар, страхотен човек и нямам никакви съмнения в него. Това е част от работата ми, но я обичам. Винаги е предизвикателство. Имаме страхотен отбор, въпреки контузиите. Фокусираме се върху това, което е в нашите ръце и върху което можем да влияем".

За Реал Сосиедад

"Реал Сосиедад има ясен стил на игра. Искат да изграждат атаките отзад, а в предни позиции имат страхотен нападател. Те са силни и бързи. Но ние също имаме добри играчи. Това е възможност да покажем силата си".

За Ламин Ямал и дали той трябва да бъде повикан за Испания

"Той ще бъде на разположение утре, но не е моя работа дали Ламин ще бъде повикан от националния селекционер. Това си е негова работа. Решението е негово. Нямам усещане, че може да се контузи отново. Никога не знаеш какво може да се случи. Но сме сигурни, че е дошъл моментът той да се завърне. Щастливи сме, че е на разположение за утре, със сигурност ще получи минути".

Дали Барселона вече мисли за ПСЖ

„Винаги сме концентрирани върху следващия мач, а той е утре срещу Реал Сосиедад. След това ще видим как искаме да играем и да се подготвим за ПСЖ. В момента имаме четири поредни победи и трябва да продължим в същия дух, като утре покажем на феновете си същия дух от миналия сезон. Няма значение колко контузени играчи имаме, а само тези, които могат да играят и които със сигурност ще свършат страхотна работа.“

За отказването на Бускетс

"Всички се наслаждавахме на онзи отбор на Барса и на онази халфова линия. Много ми харесваше".

За мадридското дерби

"В 16:15 ч. часа е, нали (б.ред. - 17:15 часа българско)? Мисля, че ще го гледам, нормално е, гледам много мачове и за мен ще бъде един добър следобед да гледам този двубой. Това са два страхотни отбора. Ще го гледам".

