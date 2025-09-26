Ханзи Флик: Смените решиха мача

Треньорът на Барселона Ханзи Флик изрази задоволство от обрата и спечелените три точки от неговия отбор в гостуването на Овиедо. Каталунците трябваше да се потрудят, но успяха да спечелят с 3:1. Важна роля изиграха смените, които се появиха в игра и по-конкретно Роберт Левандовски и Френки де Йонг.

„Затова са в отбора. През първото полувреме играхме добре, въпреки че те отбелязаха, но имахме много възможности. На почивката казах на момчетата, че трябва да продължим, да играем спокойно и да сме уверени с топката, и го направихме добре. Разбира се, направихме смените в точния момент, с Френки и Леви, и успяхме да спечелим трите точки“, заяви Флик.

Един от тактическите детайли, които коментира, беше ефективността при статичните положения.

Барселона имаше проблеми с Овиедо, но стигна до своето

„Това винаги е важно. Те се защитаваха много добре, опитваха се да блокират всеки удар и когато играеш срещу такъв отбор, не е лесно, така че в подобни случаи статичните положения са ти нужни“, допълни германецът.

Флик омаловажи грешката на Жоан Гарсия, която доведе до гола за 1:0 в полза на домакините, и заяви ясно: „Това е стилът, който искаме да играе, и такива неща могат да се случат, това мога да кажа. Той е фантастичен вратар, който защитава последната ни линия и винаги се справя много добре. Беше грешка и те се възползваха, но това е футбол и важното е, че спечелихме“.

За контузените той каза: „Очевидно е, че имаме няколко контузени играчи, но това показва, че през лятото е свършена добра работа, защото разполагаме с хора, които да ги заместят. Мисля, че Рафиня е добре, трябва да изчакаме до утре, но вярвам, че всичко е наред“.

