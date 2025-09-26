Флик записа победа №50 начело на Барселона

Ханзи Флик записа своята 50-а победа като треньор на Барселона в четвъртък, след като каталунските гиганти направиха обрат за победа с 3:1 над Реал Овиедо в Ла Лига.

Гостите трябваше да минат по трудния път, след като Жоан Гарсия подари на Овиедо откриващия гол, но отвърнаха на удара благодарение на попадения на Ерик Гарсия, Роберт Левандовски и Роналд Араухо.

50 - Hans Dieter Flick 🇩🇪 has recorded his 50th win in just 67 games for @FCBarcelona in all competitions (D8 L9), the third fastest to reach this milestone at the club ever after Luis Enrique (60 in 2015) and Helenio Herrera (64 in 1959). Hammer.#FCB💙❤ pic.twitter.com/V9J5XtwUyF — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2025

Постижението на Флик е доста впечатляващо, имайки превид, че е постигнато само в 67 мача. Той е третият най-бърз треньор, достигнал такъв брой победи, след Луис Енрике и Еленио Ерера. Първият записа 50 победи след 60 изиграни мача, а вторият - след 64.

Сега Флик ще се стреми към победа №51 в неделя, когато Барселона се изправя срещу Реал Сосиедад в Ла Лига.