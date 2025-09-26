Флик записа победа №50 начело на Барселона

Ханзи Флик записа своята 50-а победа като треньор на Барселона в четвъртък, след като каталунските гиганти направиха обрат за победа с 3:1 над Реал Овиедо в Ла Лига.
Гостите трябваше да минат по трудния път, след като Жоан Гарсия подари на Овиедо откриващия гол, но отвърнаха на удара благодарение на попадения на Ерик Гарсия, Роберт Левандовски и Роналд Араухо.
Постижението на Флик е доста впечатляващо, имайки превид, че е постигнато само в 67 мача. Той е третият най-бърз треньор, достигнал такъв брой победи, след Луис Енрике и Еленио Ерера. Първият записа 50 победи след 60 изиграни мача, а вторият - след 64.
Сега Флик ще се стреми към победа №51 в неделя, когато Барселона се изправя срещу Реал Сосиедад в Ла Лига.