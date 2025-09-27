Иван Стоянов: Защо да не се борим за титла? Искаме да станем страшилище

ЦСКА 1948 безспорно прави най-силния си период, откакто стана част от родния елит през 2020 година. Отборът буквално се преобрази през това лято, след като миналия сезон завърши на десето място, а сега е в челото. За всичко това говори старши треньорът на тима Иван Стоянов.

“Не сме очаквали такъв силен старт, но сме се надявали да се представим добре. Още от самото начало взимахме качествени футболисти. Но такова представяне, до този момент, не е влизало в плановете ни.

Може би от два месеца не сме спрели да гледаме нови и нови футболисти. Всеки ден! Искаме да направим такъв отбор, който наистина да радва окото, да радва феновете. Да играем такъв футбол, който да се харесва на хората. А не да говорят, че демонстрираме някакъв измислен футбол и тем подобни. Хем е лесно, хем е и трудно да се работи с толкова нови състезатели. Имаме играчи, които говорят английски, португалски, френски… Трудна е комуникацията, но те са професионалисти и това помага много.

Ние работим единствено и само с мисълта да се развиваме. В щаба сме млади момчета с амбиция. Идеята е да не спираме и с всеки изминал мач да растем. Може само да благодарим на г-н Найденов за дадената възможност. Всичко досега е перфектно. Животът ще покаже докъде ще стигнем. Аз гледам да се възползвам максимално от шанса, който ми е даден.

Първата беше да направим силен отбор, който да е конкурентен на водещите. Мисля, че го постигнахме. Следващия момент идеята е да се закрепим колкото е възможно по-напред в класирането. Апетитът идва с яденето. Ако се задържим по този начин и с всеки изминал мач играем по-добре и по-добре, защо не и да се борим за титлата?

Иска се време новите играчи да се адаптират. Както към нашите идеи, така и към футбола, към нас, първенството и начина на живот. В един момент, когато всички тези играчи започнат да се сработват, ще се получи и това, което искаме ние. На този етап мисля, че сме постигнали 30 процента от идеите си. Искаме в един момент да станем страшилище за всеки отбор.

От една страна това не говори добре за нашия футбол, за нивото. Но има и друго. Ние този играч сме го гледали детайлно и знаем на какво е способен. Бил е голмайстор на третата лига на Франция. А и без съотборниците си той не би постигнал това. Футболът е колективна игра. Няма как сам футболист да носи на гърба си целия отбор. Без колегите си и добрата подготовка той нямаше как да стигне до тези седем гола. Това, което му е повлияло, е комплексно”, заяви Стоянов пред “Тема спорт”.