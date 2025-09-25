Диало не спира да бележи, а ЦСКА 1948 оглави efbet Лига след успех на "Колежа"

ЦСКА 1948 временно оглави класирането в efbet Лига след успех над Ботев (Пловдив) с 2:1. Срещата на "Колежа" бе от 10-ия кръг на шампионата. Фредерик Масиел (40) беше точен за гостите от София, а Енок Куатениг (60) изравни. Пореден гол на Мамаду Диало (69) отново даде аванс на гостите. Така ЦСКА 1948 събра 22 точки от 10 мача и временно заема първата позиция. "Червените" имат два мача повече от преследвачите Левски и Лудогорец.

Преди началото на срещата публиката поздрави с викове "Българи, юнаци!" националния отбор по волейбол, който минути по-рано се класира на полуфинал на Световното първенство във Филипините след успех над САЩ.

Ботев създаде първа голова опасност във втората минута на срещата с шут на Тодор Неделев, който попадна в ръцете на Шейтанов. Три минути по-късно Око-Флекс проби от левия фланг, влезе навътре, стреля, но ударът му беше блокиран и топката излезе в корнер.

Много груба грешка на Куатенг и Наумов можеше да доведе до гол за ЦСКА 1948 в 11-ата минута. При една наглед лека топка Наумов скочи, улови я, но се сблъска с неориентирания Енок Куатенг. Топката попадна право на крака на Диало, но нападателят стреля в гърдите на падналия на земята вратар.

Постепенно ЦСКА 1948 заигра по-добре, а Марто Бойчев бе в основата на всички атаки на "червените". Удар на Масиел в 22-рата минута попадна право в обсега на Даниел Наумов. Три минути по-късно Бойчев се разходи около границата на наказателното поле и потърси далечния ъгъл на вратата. Шутът му излезе в аут.

В 29-ата минута Солдо подцени ситуацията и позволи на Диало да му отнеме топката. Нападателят опита техничен и добре насочен удар в долния ляв ъгъл на вратаря, който Наумов успя да отрази.

На отсрещната врата Ботев създаде сериозна опасност чрез Андрей Йорданов. Неговото прострелно центриране намери Таилсон на втора греда. Бразилецът овладя на гърди и нанесе мощен удар, който обаче попадна в обсега на Димитър Шейтанов.

В 40-ата минута гостите от София поведоха в резултата. Гривич центрира към Мамаду Диало, който опита ножичен удар, но се размина с топката. Тя достигна до Федерик Масиел, който от близка дистанция отбеляза във вратата на Наумов.

Ботев можеше да върне гола преди края на първото полувреме. Армстронг Око-Флекс проби чудесно по фланга и центрира към Таилсон. Той стреля с глава, но покрай вратата. В 59-ата минута удар под гредата на Минков беше избит в корнер от Шейтанов.

В 60-ата минута Ботев възстанови равенството. Андрей Йорданов центрира към наказателното поле. Николай Минков беше намерен с подаването и опита удар, но се получи перфектната асистенция за Енок Куатенг, който от метър разстояние до голлинията успя да се разпише.

В 66-ата минута далечен шут на Тодор Неделев беше париран от Шейтанов в корнер. Три минути по-късно ЦСКА 1948 поведе отново в резултата, а огромна заслуга за гола имаше влезлият от пейката Георги Русев, който подмина Енок Куатенг и задължи Диало да се разпише на празна врата. Това бе и поредно попадение за Диало с екипа на ЦСКА 1948.

В 80-ата минута Русев се подигра със защитата на Ботев. Ударът му обаче беше блокиран в последния момент от защитник и топката излезе в корнер.

В 90-ата минута Николай Минков, който бе най-активен от състава на Ботев, спечели терен през центъра и опита да затрудни Наумов със силен удар от далечна дистанция. Вратарят на ЦСКА 1948 улови топката без сериозни проблеми.

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 (1:2)

0:1 Фредерик Масиел (40)

1:1 Енок Куатенг (60)

1:2 Мамаду Диало (69)



Стартови състави:

Ботев (Пловдив): 29. Наумов, 4. Солдо, 6. Йорданов, 8. Неделев, 11. Тайлсон, 17. Минков, 22. Куатенг, 23. Око-Флекс, 25. Ейбрахам, 27. Мартинов, Чагас;

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 96. Гривич, 88. Траоре, 21. Двали, 3. Хуанми, 34. Витанов, 20. Собреро. 19. Бойчев, 67. Масиел, 77. Франко, 93. Диало.