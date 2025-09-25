Популярни
  Sportal.bg
  Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) се раздели с Николай Киров

Ботев (Пловдив) се раздели с Николай Киров

  • 25 сеп 2025 | 22:16
  • 30832
  • 24

Ръководството на Ботев (Пловдив) взе решение да се раздели с треньора Николай Киров веднага след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. Наставникът е подал оставката си още след мача с Монтана, но днес тя официално бе приета.

Това бе пореден разочароващ резултат за "канарчетата" от началото на сезона, като тимът се намира на незавидното 14-то място в класирането с едва 7 спечелени точки до момента. Отборът все още няма успех като домакин от началото на сезона. Това накара шефовете на "Колежа" да потърсят промяна.

Временно пловдивчани ще бъдат водени от Иван Цветанов, който в момента работи начело на школата на "жълто-черните". 

Ето какво обявиха от Ботев:

Привърженици на най-стария футболен клуб,

Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба!

Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.

Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост.

Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.

До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов.

Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба!

Ботев е вечен!

Той не умира!

Снимки: Startphoto

