Голмайсторът на efbet Лига: Дошъл съм, за да съм първи, но има добри отбори като Левски и Лудогорец

Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало обяви след победата с 2:1 над Ботев в Пловдив, че е дошъл в България, за да стане шампион с "червените". Именно той вкара победното попадение и оглави голмайсторската листа, а с тези три точки отборът му оглави класирането в елита.

"Играхме добре. Всички футболисти бяха фокусирани. Трябва да останем концентрирани и да бъдем агесивни във всеки мач, за да постигнем целта и да бъдем високо класирани. Има добри отбори като Левски и Лудогорец.

Разбира се, че вярвам в себе си, в моя клуб и президента. Тук съм да съм първи. Обичам да бележа голове всеки път. Към момента се включвам добре и вярвам, че мога да продължа по същия начин", каза Диало.