  3. Иван Стоянов: Вкарахме едно положение повече

  • 25 сеп 2025 | 19:51
  • 1890
  • 0
Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след победата с 2:1 над Ботев в Пловдив. Той отчете, че "канарчетата" са силен отбор, който се е надигравал с неговия. Специалистът допълни, че мечтае да стане шампион, но ще е трудно.

"Ботев е силен отбор. Днес стана прекрасен мач за публиката. Двата отбора се надиграваха, но за щастие ние победихме. Вкарахме едно положение повече. Не бяхме толкова концентрирани, но важното е, че победихме. За всеки треньор ще е сложно при тази ситуация. Радостното е, че всеки вкарва голове и се поздравяваме с победата. Споделям мнението на Марто Бойчев. Всеки мечтае да стане шампион. Трудно е, но ще излизаме за победа и ще се стараем да играем добър футбол", заяви треньорът на ЦСКА 1948.

