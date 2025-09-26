Популярни
  3. Цветомир Найденов: Иван Стоянов е вкарал в пълнолуние всички разбирачи и нямат заспиване

Цветомир Найденов: Иван Стоянов е вкарал в пълнолуние всички разбирачи и нямат заспиване

  • 26 сеп 2025 | 09:16
  • 5309
  • 9

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с публикация в социалните мрежи след вчерашния успех над Ботев (Пловдив), с който "червените", поне временно, оглавиха класирането в efbet Лига. Той похвали работата на старши треньора Иван Стоянов, който само допреди 9 месеца беше активен състезател.

"Поздравления за Иван Стоянов! Преди 9 месеца си беше футболист на ФК Карнобат (Трета ЮИ лига) и не се занимаваше с треньорство, днес е направил добър отбор, вкарал е в пълнолуние всички футболни разбирачи и нямат заспиване", написа Найденов във "Фейсбук".

