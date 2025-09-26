Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Боли ни от загубата! Ще се поучим от грешките

Веласкес: Боли ни от загубата! Ще се поучим от грешките

  • 26 сеп 2025 | 22:34
  • 23347
  • 25

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след първата загуба на тима за сезона. "Сините" допуснаха поражение с 0:1 от Локомотив (Пловдив) в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига.

Локо (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски - "сините" не успяха да си върнат върха
Локо (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски - "сините" не успяха да си върнат върха

"Изправихме се срещу много силен отбор, който има силен старт на сезона. Резултатът не отразява това, което показахме на терена. Заслужавахме да изравним или да победим, но истината е, че през първата част не стояхме добре. Не атакувахме добре. Не усвоявахме празните пространства и доста неточности се наблюдаваха в атака, а в защита също не се представихме добре.

Все пак бе заслужено да отбележим, защото имахме положения да го направим. Една грешка ни коства резултата. През втората част отборът стоеше добре. Имахме достатъчно ситуации да се върнем в мача.

Ние ще се поучим от грешките. Това, което мога да ви гарантирам, че вероятно ще загубим и друг мач. За над 30 кръга всички ще загубим точки. Ние обаче ще излизаме в абсолютно всеки мач за победа. Боли ни от загубата, но трябва да останем в баланс. Остават още 10 месеца от шампионата", заяви Веласкес.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1932
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4549
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2322
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1086
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1362
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 980
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16728
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131572
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60877
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4549
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1932
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2322
  • 3