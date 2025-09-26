Косич: Силен мач за нас

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич бе доволен от победата на своя отбор над Левски с 1:0.

Локо (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски - "сините" не успяха да си върнат върха

"Силен мач срещу силен съперник. Искахме да спечелим днес. Благодарение на Господ, а и имахме много добра енергия благодарение на феновете. Ключът бе, че вкарахме гол, бяхме дисциплинирани и агресивни през целия мач и успяхме да нараним съперника на контраатака. Да, в Бистрица беше тежко. Не заслужавахме такава загуба, но може би това бе урок за нас как трябва да подходим към двубой като този. Много съм горд от моите футболисти. Няма магия – всички опитват най-доброто за клуба. Искаме да се подкрепяме един друг“, Каза Косич.