  Хулио Веласкес: Левски е във форма

Хулио Веласкес: Левски е във форма

  • 25 сеп 2025 | 16:20
  • 40397
  • 14
Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори пред представителите на медиите преди гостуване на Локомотив (Пловдив). Двубоят със “смърфовете” е утре с начален час 20:00, а специалистът е на мнение, че "сините" в момента се намират в добра форма и са провели добра подготовка за срещата.

"Предстои ни труден мач срещу отбор, който започна много добре шампионата. Прагматичен отбор с ясен стил и идея за играта. Могат да поддържат висока интензивност по време на срещата. Ще трябва да положим доста усилия срещу тях. Ние сме в добра форма след една седмица, в която работихме добре. Отиваме да изиграем мача по нашия начин и да постигне победа", започна Веласкес.

"Подхождаме към всички мачове по един и същи начин що се отнася до отношението, разбира се със спецификата на противника. Като желание и мотивация подходът ни е еднакъв. Наясно съм със състава общо взето. Има някои играчи, които трябва да ги следим до последно, тъй като имат дребни мускулни проблеми. С оглед на това ще преценим на кои ще заложим". "Да, вероятно теренът няма да е в перфектно състояние, но това за нас никога не може да бъде извинение. Трябва да сме способни да преодоляваме трудностите и да съумяваме да се адаптираме към това, което се изисква от нас за тези 90 минути", добави Веласкес.

"Акрам Бурас тренира добре. Все още се намира в процес на адаптация, тъй като има някои неща относно езиковата бариера и периода, през който се присъедини. Относно кондиционното му състояние мисля, че без проблем може да поиграе повече минути. Много сме доволни от начина, по който се включва в тренировките. Той е опция, за която ще преценим дали ще започне, или не. Той може да даде нещо различно на отбора".

