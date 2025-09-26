Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски отива в Пловдив, за да си връща върха

Левски отива в Пловдив, за да си връща върха

  • 26 сеп 2025 | 07:05
  • 28891
  • 66
Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - Левски

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Левски се изправят един срещу друг в мач от десетия кръг на efbet Лига. Срещата на “Лаута” е с начален час 20:00 и ще бъде ръководена от Ваолен Чинков.

Двата тима започнаха по положителен начин сезона в родния шампионат. Домакините са на пета позиция с актив от 16 точки, но при победа над “сините” играчите на Душан Косич ще излязат на трета позиция. Гостите от своя страна ще се опитат да си върнат лидерската позиция, която им бе отнета от ЦСКА 1948 вчера. Играчите на Хулио Веласкес са с 20 точки, докато “червените” са с 22, но с уточнението, че са и с два мача повече.

Хулио Веласкес: Левски е във форма
Хулио Веласкес: Левски е във форма

При Локомотив под въпрос е защитникът Лукас Риян, който се контузи в мача с ЦСКА 1948 в предишния кръг, аут със сигурност е ветеранът Димитър Илиев, който ще отсъства още около десетина дни. С шанс да се заърне е и румънецът Каталин Иту. Отново в състава пък е Ивайло Иванов, който изтърпя наказанието си и отново е на линия.

При Левски няма сериозни кадрови проблеми, но наставникът Веласкес сподели, че няколко състезатели имат мускулни проблеми и в последния момент ще се решава за участието им в срещата. Като цяло обаче испанецът ще може да рачита на основните си футболисти за срещата със “смърфовете”.

Титуляр на Локо (Пд) под въпрос за дербито с Левски
Титуляр на Локо (Пд) под въпрос за дербито с Левски

През миналия сезон двата тима играха на два пъти помежду си, като и в двата случая Левски излезе победител - 2:0 на “Лаута” и след това 2:1 на “Герена”.

