Твенте набира скорост

  • 27 сеп 2025 | 02:51
Твенте набира скорост

Твенте постепенно започва да се изкачва в класирането на Ередивизи след колебливия старт на сезона. Снощи тимът от Еншеде се наложи с 3:2 над Фортуна (Ситард) и вече е на 6-о място с 10 точки, колкото има и Фортуна.

Домакините влязоха в двубоя със самочувствие, след като преди седмица разгромиха Спарта (Ротердам) с 5:1. Ветеранът Рики ван Волфсвинкел откри напред в 38-ата минута от дузпа, а в 57-ата Барт ван Рой вкара втори гол за Твенте.

Интригата се върна в 72-рата минута, когато Джъстин Лонвайк се възползва от асистенция а Макан Айко и прати топката в мрежата. Тома ван ден Белт в 78-ата минута успокои феновете на Твенте, а в края Лука Тунич оформи крайния резултат.

Лидер в Нидерландия е Фейенорд с 16 точки, следван от ПСВ Айндховен с 13 и Аякс, АЗ Алкмаар и Грьонинген с по 12.

Снимки: Imago

