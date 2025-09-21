Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ПСВ Айндховен
  ПСВ изпусна победата в зрелищно дерби с Аякс

  21 сеп 2025
Отборите на ПСВ Айндховен и Аякс завършиха наравно 2:2 в зрелищно дерби помежду си на “Филипс Щадион” от шестия кръг на Ередивизи. Така лидерът в класирането Фейенорд ще увеличи преднината си на върха, ако спечели днешното си гостуване на АЗ Алкмаар.

Сблъсъкът започна чудесно за ПСВ, които поведоха в резултата още в седмата минута. Тогава Исмаел Сайбари беше точен с глава след центриране на Иван Перишич. В 31-вата минута обаче Кенет Тейлър възстанови равенството от дузпа, която беше отсъдена след намесата с ВАР заради нарушение на Сержиньо Дест срещу Оливер Едвардсен. Само две минути по-късно Рубен ван Бомел можеше да върне преднината на домакините с удар с глава след корнер, но топката беше изчистена от противников играч пред голлинията.

Все пак тимът от Айндховен наистина успя отново да вземе аванс в 81-вата минута, когато Ярек Гасиоровски се разписа с глава, възползвайки се от центриране на резервата Мауро Жуниор. Въпреки това победата се изплъзна от ръцете на “филипсите” в 89-ата минута, когато резервата Оскар Глух вкара изравнителен гол за амстердамци след асистенция на Кенет Тейлър.

Двата тима остават съседи в класирането, като ПСВ е на второто място с актив от 13 точки, а с една по-малко Аякс заема третата позиция.

Снимки: Gettyimages

