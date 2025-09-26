Томаш фаворит да наследи Белия в Ботев

Александър Томаш е фаворит да наследи Николай Киров като треньор на Ботев Пловдив, съобщава „Труд“. Ситуацията на стадион „Христо Ботев“ беше минирана след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. Поражението сложи край на престоя на Киров в Ботев, въпреки че спомените за спечелената Купа на България все още са пресни.

Томаш за последно предвождаше ЦСКА. За малко повече от девет месеца бившият защитник така и не спечели важен мач, остана без трофей и евроучастие, което доведе до уволнението му. Кръвният враг на Ботев Пд – Локомотив, също го уволни. Христо Крушарски изказа доста негативно мнение за работата на треньора. И все пак Томаш е оставил добри впечатления в Пловдив, постигал е нелоши резултати в Спартак и Берое. Но е и изпадал с Верея и Етър.

В поста в Ботев се цели и Любослав Пенев. След като стана ясно, че ЦСКА няма намерение да го покани, Ел Голеадор ще търси поприще на друго място. Легендарният български нападател също е минал през Локомотив Пд. Пенев за последно работи при „смърфовете“, но Крушарски го уволни.

Ботев е изпаднал в сериозна криза на резултати след оттеглянето на собственика Антон Зингаревич. Настоящето ръководство редовно обвинява бившия шеф за несгодите, но всъщност това вече няма никакво значение.