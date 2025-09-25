Илиян Филипов разказа приказката за Рашо Ключаря и Коко Пастичката

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, използва личния си Facebook профил, за да призове за подкрепа към „канарчетата“ в днешния мач срещу ЦСКА 1948. Малко по-късно, Филипов сподели и „приказка“ за Рашо Ключаря и Коко Пастичката, визирайки вероятно Рашко Стоянов и Константин Ганев.

„Приказка за двама „големи ботевисти“

Живели някога двама верни другари – Рашо Ключаря и Коко Пастичката.

Докато трапезата на Ботев Пловдив била отрупана – единият държал ключа за вратата, а другият сладко-сладко лапал пастички от клубната хазна.

„Ботев е в сърцето ми!“, викал Рашо, докато броял банкнотите.

„Ботев е животът ми!“, кълнял се Коко, докато си избърсвал трохите от пастичката.

Но ето че един ден масата се поизпразнила, пастичките свършили, а ключът вече не отварял пълните каси на предишния чорбаджия.

Тогава какво направили нашите „герои“?

Съблекли жълто-черните дрехи, сложили тоги и адвокатски папки и тръгнали… да съдят „любимия“ си клуб.

„Ботев вечно в сърцето ми, ама дай първо 23 хилядарки!“, рекъл Рашо.

„Ботев е любов, но адвокатът е по-скъп!“, допълнил Коко.

И така – от големи „ботевисти“, нашите приказни герои станали ключар на запорите и пастичар на делата. Моралът? Истинските ботевисти не се хранят от Ботев, а живеят за него. А Рашо и Коко ще останат в приказките – не като герои, а като смешници“.