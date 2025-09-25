Киров: Вкараха ни, когато бяхме в подем

Наставникът на Ботев (Пловдив) Николай Киров бе разочарован от загубата на тима с 1:2 от ЦСКА 1948. Специалистът е на мнение, че вторият гол за съперника е дошъл в момент, когато “канарчетата” са били в подем.

“Когато бяхме в подем и изравнихме тогава допуснахме попадение във вратата си. При числено предимство ни вкараха. Противникът вкара по-класни състезатели, докато ние бяхме с много млади играчи на скамейката. Губят ни се тези равностойни промени и не можем да запазим темпото на игра. Има играчи, които ще се завърнат, други ще са аут за по-дълго, има и такива, които чакат документи. Важно е да постигнем положителни резултати в следващите мачове. Има брак, който не е типичен за тези играчи и това ни играе лоша шега. Това е нормално заради напрежението от лошите резултати”, каза Киров.