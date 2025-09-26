Популярни
Неделев играл на инжекции и системи

  • 26 сеп 2025 | 09:30
  • 1982
  • 3

Капитанът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев е имал сериозни болки в прасеца през последните две седмици. Това е наложило халфът на "жълто-черните" да играе на инжекции и системи.

Вчера футболистът с №8 остана на терена през всичките 90 минути при загубата с 1:2 от ЦСКА 1948 на стадион "Христо Ботев". "Канарчетата" заемат незавидната 14-а позиция в класирането, като са само на точка от последния в подреждането Септември (София).

Диало не спира да бележи, а ЦСКА 1948 оглави efbet Лига след успех на "Колежа"
Диало не спира да бележи, а ЦСКА 1948 оглави efbet Лига след успех на "Колежа"

"Понеже никой не каза, че 2 седмици този човек играе болен на инжекции, системи и с болки в прасеца, ще го каза аз! Гордея се с теб и с това, че 1 път не се оплака и въпреки нечовешките болки, ти изигра 2 пълни мача! Ти си пример за всички!", написа половинката на Неделев - Анита Терзийска.

Снимки: Startphoto

