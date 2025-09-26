Ивайло Станчев: Сред най-стабилните са, да внимаваме

Черноморец (Балчик) приема утре Черноломец (Попово). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Сериозно изпитание за нашия отбор в предстоящия двубой срещу Черноломец (Попово). Съперникът е сред най-стабилните тимове в първенството – непобеден до момента, с едно единствено равенство. Опитен отбор, който може да победи всеки. Трябва да сме много внимателни. Ще се опитаме да използваме инерцията от резултатите ни до момента и да продължим да радваме нашата публика с добра игра и победа“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.