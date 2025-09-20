Черноморец (Балчик) с шест от шест

В Балчик, местния Черноморец разгроми Светкавица (Търговище) с 6:0 и продължава с пълен точков актив. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините премахнаха интригата за половин час в началото. Иван Томов откри след 180 секунди игра. Той асистира за следващите три попадения. След още 120 секунди, Мартин Янакиев удвои. Ивайло Минчев направи резултата категоричен в 10-ата минута. След още толкова се разписа и Николай Димитров. Янакиев се възползва от подаване на Толга Мюрвет в 35-ата минута. В 55-ата пък Николай Трифонов фиксира окончателното 6:0, възползвайки се от подаване на Радослав Петров.