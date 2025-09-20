Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Светкавица (Търговище)
  3. Черноморец (Балчик) с шест от шест

Черноморец (Балчик) с шест от шест

  • 20 сеп 2025 | 23:30
  • 347
  • 0
Черноморец (Балчик) с шест от шест

В Балчик, местния Черноморец разгроми Светкавица (Търговище) с 6:0 и продължава с пълен точков актив. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините премахнаха интригата за половин час в началото. Иван Томов откри след 180 секунди игра. Той асистира за следващите три попадения. След още 120 секунди, Мартин Янакиев удвои. Ивайло Минчев направи резултата категоричен в 10-ата минута. След още толкова се разписа и Николай Димитров. Янакиев се възползва от подаване на Толга Мюрвет в 35-ата минута. В 55-ата пък Николай Трифонов фиксира окончателното 6:0, възползвайки се от подаване на Радослав Петров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист громи и е на върха

Рилски спортист громи и е на върха

  • 20 сеп 2025 | 22:02
  • 975
  • 0
Иван Стоянов: Конкуренцията при нас е убийствена и всеки се бори за мястото си

Иван Стоянов: Конкуренцията при нас е убийствена и всеки се бори за мястото си

  • 20 сеп 2025 | 21:41
  • 1943
  • 0
Косич: Нямаме време да плачем

Косич: Нямаме време да плачем

  • 20 сеп 2025 | 21:32
  • 1686
  • 0
Бойчев: Много съм щастлив!

Бойчев: Много съм щастлив!

  • 20 сеп 2025 | 21:28
  • 1568
  • 3
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 30992
  • 74
Дунав продължи с отличната си форма във Втора лига

Дунав продължи с отличната си форма във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 21:07
  • 2633
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 30992
  • 74
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 87968
  • 60
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 29321
  • 45
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 69831
  • 95
Паднаха 14 гола: "драконите" държат върха, "ковачите" са втори

Паднаха 14 гола: "драконите" държат върха, "ковачите" са втори

  • 20 сеп 2025 | 20:55
  • 36318
  • 11
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 37741
  • 133