Черноморец (Балчик) подчини накрая десет от Лудогорец III и е на върха

  • 3 сеп 2025 | 20:32
  • 466
  • 0
Черноморец (Балчик) подчини накрая десет от Лудогорец III и е на върха

Черноморец (Балчик) надви у дома Лудогорец III (Разград) с 1:0 и с пълен точков актив и най-добра голова разлика се изкачи на първото място в класирането. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите изиграха второто полувреме с намален състав, защото в началото му, капитана им Джан Ниязи получи втори жълт и червен картон. Влезлият като резерва Мартин Петков осигури успеха в 94-ата минута, когато овладя отбита топка и с шут от 25 метра реализира единственото попадение в двубоя. Домакините го започнаха вихрено. Пропиляха три положения в началото, а Марни Янакиев уцели гредата. Той направи три пропуска. Имаше и още ситуации за Черноморец пред отсрещната врата. Футболистите от Разград проведоха опасни контраатаки.

