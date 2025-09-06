Популярни
  3. Черноморец (Балчик) приключи Доростол за 27 минути

  • 6 сеп 2025 | 21:54
Черноморец (Балчик) надигра Доростол с 3:0 в Силистра и остана на върха в класирането. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Селекцията на Ивайло Станчев отказа съперника за по-малко от половин час през първото полувреме. Стефан Митев изведе Мартин Янакиев сам срещу вратаря и стана 0:1 в 12-ата минута. В 35-ата, Толга Мюрвет отклони с глава центрирана топка от корнер и Николай Димитров реализира второто попадение. В 39-ата минута Митев и Янакиев повториха, отиграванията си за първия гол и стана 0:3. След почивката, гостите извършиха смените си и намалиха темпото.

