Тихомир Антонов: Опасни са

Утре Янтра (Полски Тръмбеш) приема Ком (Берковица). Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига.

„Не се притесняваме от никой противник. Знаем обаче, че предстоящия двубой ще е доста труден. Срещу нас е отбор, който знае как да се защитава и същевременно да контраатакува много опасно. Ще трябва да внимаваме, особено в защита. И двата отбора влизат от равни позиции в мача. Неведнъж сме доказвали, че можем да се справяме в тежки битки. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Тихомир Антонов, лидер на Янтра.

Снимка: yantra1923.com