Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Мездра)
  3. Треньорът на Локо (Мездра) след хикса в Полски Тръмбеш: Главният съдия се постара доста за да не спечелим мача

Треньорът на Локо (Мездра) след хикса в Полски Тръмбеш: Главният съдия се постара доста за да не спечелим мача

  • 14 сеп 2025 | 00:46
  • 231
  • 0
Треньорът на Локо (Мездра) след хикса в Полски Тръмбеш: Главният съдия се постара доста за да не спечелим мача

2:2 приключиха в Полски Тръмбеш, местния Янтра и Локомотив (Мездра). Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. Сергей Георгиев наказа грешка на вратаря на домакините за 0:1 в средата на първото полувреме. В началото на второто, 17-годишния местен играч Рашко Йорданов изравни. В 71-ата минута стана суматоха пред вратата на Янтра и Васил Калоянов вкара с глава. Накрая Йорданов изравни от воле.

След последния сигнал, треньорът на Локомотив Николай Нинов каза пред Sportal.bg:

„Главният съдия се постара доста за да не спечелим мача“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пета победа за Марица (Пловдив)

Пета победа за Марица (Пловдив)

  • 13 сеп 2025 | 21:53
  • 1606
  • 0
Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 187091
  • 282
Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

  • 13 сеп 2025 | 20:14
  • 3855
  • 6
Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

  • 13 сеп 2025 | 20:09
  • 2989
  • 1
Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

  • 13 сеп 2025 | 20:04
  • 3390
  • 0
Тежки нули край Балдуинова кула

Тежки нули край Балдуинова кула

  • 13 сеп 2025 | 19:58
  • 2448
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 187091
  • 282
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 84394
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 27175
  • 21
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 31504
  • 12
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 36140
  • 93
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 10297
  • 25