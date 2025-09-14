Треньорът на Локо (Мездра) след хикса в Полски Тръмбеш: Главният съдия се постара доста за да не спечелим мача

2:2 приключиха в Полски Тръмбеш, местния Янтра и Локомотив (Мездра). Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. Сергей Георгиев наказа грешка на вратаря на домакините за 0:1 в средата на първото полувреме. В началото на второто, 17-годишния местен играч Рашко Йорданов изравни. В 71-ата минута стана суматоха пред вратата на Янтра и Васил Калоянов вкара с глава. Накрая Йорданов изравни от воле.

След последния сигнал, треньорът на Локомотив Николай Нинов каза пред Sportal.bg :

„Главният съдия се постара доста за да не спечелим мача“.