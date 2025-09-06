Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бдин (Видин)
  Бдин удари лошо Янтра (ПТ) и остана на върха

6 сеп 2025

  • 6 сеп 2025 | 22:04
Бдин удари лошо Янтра (ПТ) и остана на върха

Бдин (Видин) затвърди лидерската си позиция с 5:2 над гостуващия му Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига. Домакините започнаха вихрено и само след 180 секунди Клейтън Тиесън им даде преднина. Николай Цветков-Демона я удвои в 19-ата минута. Последва пропуск на съотборника му Радослав Захариев. Християн Ганев върна интригата с попадение за 2:1 в 31-ата минута. Любомир Генчев изравни, десетина минути след почивката. Селекцията на Мартин Методиев нанесе удара си в заключителните 20 минути. Първо влезлия като резерва Захари Николов беше точен в 71-ата. В 79-ата се разписа и Георги Стоянов. Радослав Захариев оформи окончателното 5:2 в 85-ата минута. Той вече беше уцелил веднъж гредата на гостите.

