Шест гола в Левски, победител няма

3:3 приключиха в град Левски, едноименния тим и Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от първия кръг на Северозападната Трета лига. Стана зрелищен двубой, а съперниците завършиха с намалени състави. Любомир Генчев откри за гостите от дузпа в 15-ата минута. След още толкова време, Николай Иванов удвои. Венцислав Миленов намали от дузпа в началото на втората част. Генчев обаче се разписа и в 57-ата минута – 1:3. Само след 180 секунди, Любомир Борисов върна интригата с второ попадение за домакините. Малко след това Янислав Илиев от Янтра беше отстранен с червен картон. Същински трилър се разигра в последните 120 секунди на мача. Първо Милен Тодоров от Левски получи червен картон. После съотборника му Асен Медведев стреля от границата на наказателното поле за окончателното 3:3.