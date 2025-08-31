Янтра (Полски Тръмбеш) громи Ювентус (Малчика)

В Полски Тръмбеш, местния Янтра срази Ювентус (Малчика) с 6:0. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. С хеттрик за успеха допринесе Явор Генчев. Той даде тон за разгрома с гол, след началния четвърт час. Исмаил Мастънов удвои в 34-ата минута. В 50-ата Явор Генчев направи резултата категоричен. Мастънов се разписа и в 66-ата минута. След 120 секунди, Явор Генчев вкара с шут от половината на отбора си, като прехвърли противниковия вратар. Накрая се разписа и брат му Любомир Генчев.