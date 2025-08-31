Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус (Малчика)
  3. Янтра (Полски Тръмбеш) громи Ювентус (Малчика)

Янтра (Полски Тръмбеш) громи Ювентус (Малчика)

  • 31 авг 2025 | 00:57
  • 209
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) громи Ювентус (Малчика)

В Полски Тръмбеш, местния Янтра срази Ювентус (Малчика) с 6:0. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. С хеттрик за успеха допринесе Явор Генчев. Той даде тон за разгрома с гол, след началния четвърт час. Исмаил Мастънов удвои в 34-ата минута. В 50-ата Явор Генчев направи резултата категоричен. Мастънов се разписа и в 66-ата минута. След 120 секунди, Явор Генчев вкара с шут от половината на отбора си, като прехвърли противниковия вратар. Накрая се разписа и брат му Любомир Генчев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

  • 30 авг 2025 | 21:51
  • 1228
  • 1
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 175314
  • 717
Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

  • 30 авг 2025 | 21:18
  • 8192
  • 15
Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 авг 2025 | 21:13
  • 1384
  • 0
Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

  • 30 авг 2025 | 21:12
  • 1281
  • 0
Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

  • 30 авг 2025 | 21:10
  • 1951
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 175314
  • 717
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 7703
  • 16
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 19374
  • 75
Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

  • 30 авг 2025 | 23:43
  • 8100
  • 34
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 40169
  • 63
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 25602
  • 64