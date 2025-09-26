Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  От Дукати обявиха завръщането на Баная в челото на MotoGP

  • 26 сеп 2025 | 07:51
Отборният мениджър на заводския тим на Дукати Давиде Тардоци обяви официално завръщането на двукратния световен шампион Франческо Баная в челото на MotoGP.

Изказването на италианеца пред официалния канал на MotoGP дойде малко след края на първата свободна тренировка преди Гран При на Япония. В нея Баная беше в челото през цялото време и завърши на първата позиция в една от най-силните си сесии от началото на година, ако не и най-силната.

„Със сигурност, аз наистина мисля така – отговори Тардоци, когато беше попитан дали Баная се е завърнал. – Мисля, че сега намерихме път и предполагам, че той може на позициите, които заслужава.

„Направихме няколко промени. Тестването на мотора за един дълъг ден както беше на „Мизано“ ни помогна да изпробваме много решения, което няма как да правим по време на състезателните уикенди. Нашите опоненти се подобряват, защото разполагат с повече време за тестване спрямо нас. Ние трябва да сме много внимателни в ограниченото време за тестване, с което разполагаме“, каза още отборният мениджър на Дукати.

Снимки: Gettyimages

