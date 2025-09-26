Николай Христозов: Да задържим нивото

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема Струмска слава (Радомир). Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор, вероятно е най-подготвеният. След доста последователни сезони, Струмска слава се завърна от професионалния футбол. Сигурно е амбициран отново да заеме мястото си във Втора лига. Заключението – очаквани много сериозно изпитание. Обстановката при нас е нормална. Подмладеният ни отбор се представя добре от началото на сезона. Искаме във всеки мач да затвърждаваме това. Двубой като предстоящия влива ценен опит у младите. Ще направим възможното да се представим на ниво и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.