  Сливнишки герой
  Николай Христозов: Да задържим нивото

Николай Христозов: Да задържим нивото

  • 26 сеп 2025 | 07:36
  • 478
  • 0

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема Струмска слава (Радомир). Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор, вероятно е най-подготвеният. След доста последователни сезони, Струмска слава се завърна от професионалния футбол. Сигурно е амбициран отново да заеме мястото си във Втора лига. Заключението – очаквани много сериозно изпитание. Обстановката при нас е нормална. Подмладеният ни отбор се представя добре от началото на сезона. Искаме във всеки мач да затвърждаваме това. Двубой като предстоящия влива ценен опит у младите. Ще направим възможното да се представим на ниво и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

