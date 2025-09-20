Героя обърна Германея

Сливнишки герой (Сливница) се наложи с 2:1 над Германея в Сапарева баня. Срещата е от деветия кръг на Югозападната Трета лига. Всичко по-интересно се случи през второто полувреме. Изключението са последните секунди преди почивката, когато Виктор Серафимов вкара за Германия. Йордан Тодоров изравни от дузпа, четвърт час от започване на втората част. Сибил Карагьозов направи победния обрат за Героя с попадение в 74-ата минута. Капитанът на домакините Робертин Атанасов уцели гредата. Пред отсрещната врата, Йордан Тодоров направи три пропуска.