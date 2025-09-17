Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Разлог)
  3. Сливнишки герой с четвърта победа

Сливнишки герой с четвърта победа

  • 17 сеп 2025 | 19:54
  • 401
  • 0
Сливнишки герой с четвърта победа

Сливнишки герой (Сливница) се наложи с 1:0 над гостуващия му Пирин (Разлог). Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига. В 13-ата минута, Мартин Иванов беше изведен сам срещу вратаря по диагонала и реализира единственото попадение в мача. Заслужен успех за селекцията на Николай Христозов, с оглед случилото се на терена. Футболистите му доминираха през първото полувреме. През второто полувреме заиграха по-дефанзивно, разчитайки на контраатаки. За Пирин имаше една добра голова възможност през първата част. След почивката, футболистите му заложиха на центрирания и разчитаха на суматохи пред отсрещната врата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

  • 17 сеп 2025 | 15:58
  • 3242
  • 1
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25108
  • 24
Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

  • 17 сеп 2025 | 15:23
  • 754
  • 0
Отлична новина за Спартак (Варна)

Отлична новина за Спартак (Варна)

  • 17 сеп 2025 | 13:54
  • 10273
  • 11
Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

  • 17 сеп 2025 | 13:34
  • 861
  • 0
Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

  • 17 сеп 2025 | 13:13
  • 1040
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 387769
  • 11
Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 21:01
  • 167
  • 0
Съставите на Байерн и Челси

Съставите на Байерн и Челси

  • 17 сеп 2025 | 21:04
  • 18
  • 0
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 8388
  • 21
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25108
  • 24
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 10733
  • 15