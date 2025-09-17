Сливнишки герой с четвърта победа

Сливнишки герой (Сливница) се наложи с 1:0 над гостуващия му Пирин (Разлог). Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига. В 13-ата минута, Мартин Иванов беше изведен сам срещу вратаря по диагонала и реализира единственото попадение в мача. Заслужен успех за селекцията на Николай Христозов, с оглед случилото се на терена. Футболистите му доминираха през първото полувреме. През второто полувреме заиграха по-дефанзивно, разчитайки на контраатаки. За Пирин имаше една добра голова възможност през първата част. След почивката, футболистите му заложиха на центрирания и разчитаха на суматохи пред отсрещната врата.