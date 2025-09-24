Сливнишки герой отстрани Рилски спортист за купата на АФЛ

Сливнишки герой (Сливница) надви в Самоков, местния Рилски спортист с 2:1 в полуфинал на Област София от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. И от двата отбора отсъстваха основни футболисти. Заслужена победа за селекцията на Николай Христозов, с оглед събитията на терена. В първия час, нулите не помръднаха. До тогава, гостите пропуснаха на два пъти да вкарат. Към успеха ги поведе Йордан Тодоров с головете си в 60-а и 71-ата минута. Десетина преди края, Павел Тодоров реализира почетното попадение за домакините.