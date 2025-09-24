Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Сливнишки герой отстрани Рилски спортист за купата на АФЛ

Сливнишки герой отстрани Рилски спортист за купата на АФЛ

  • 24 сеп 2025 | 19:31
  • 264
  • 0
Сливнишки герой отстрани Рилски спортист за купата на АФЛ

Сливнишки герой (Сливница) надви в Самоков, местния Рилски спортист с 2:1 в полуфинал на Област София от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. И от двата отбора отсъстваха основни футболисти. Заслужена победа за селекцията на Николай Христозов, с оглед събитията на терена. В първия час, нулите не помръднаха. До тогава, гостите пропуснаха на два пъти да вкарат. Към успеха ги поведе Йордан Тодоров с головете си в 60-а и 71-ата минута. Десетина преди края, Павел Тодоров реализира почетното попадение за домакините.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА приветства Христо Янев

ЦСКА приветства Христо Янев

  • 24 сеп 2025 | 15:58
  • 12195
  • 23
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 17115
  • 30
Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

  • 24 сеп 2025 | 15:00
  • 2480
  • 1
Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

  • 24 сеп 2025 | 14:50
  • 3002
  • 9
Глобиха Левски с близо 8 бона, Славия изгърмя с 3300 лева, Локо (Пд) ще оправя щети в Бистрица

Глобиха Левски с близо 8 бона, Славия изгърмя с 3300 лева, Локо (Пд) ще оправя щети в Бистрица

  • 24 сеп 2025 | 14:41
  • 3123
  • 4
Марто Бойчев: Мечтата ми е един ден да играя за Барселона

Марто Бойчев: Мечтата ми е един ден да играя за Барселона

  • 24 сеп 2025 | 13:53
  • 2491
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 9540
  • 18
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 95958
  • 249
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 17115
  • 30
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 32561
  • 52
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 32095
  • 102
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 16696
  • 13