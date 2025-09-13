Банско обърна Сливнишки герой

Популярни
»
Късни попадения донесоха първа победа на ЦСКА в първенството, талант на "червените" с основна роля - на живо след успеха срещу Септември с 3:1
  • 13 сеп 2025 | 22:26
  • 346
  • 0
В Банско, едноименния тим се наложи с 2:1 над Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите се справяха по-добре през първото полувреме. Мартин Иванов им даде преднина, възползвайки се от грешка на противников бранител. След почивката, играчите на Героя заиграха по-дефанзивно и съперника налиташе от всички страни към отсрещната врата. Топката летеше към нея отвсякъде след безбройните центрирания. Руслан Иванов изравни от дузпа в 65-ата минута. В 81-ата пък се стигна до печелившия обрат за домакините.

Още от БГ Футбол

Пета победа за Марица (Пловдив)

  • 13 сеп 2025 | 21:53
  • 887
  • 0
Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 169295
  • 237
Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

  • 13 сеп 2025 | 20:14
  • 2546
  • 6
Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

  • 13 сеп 2025 | 20:09
  • 1948
  • 0
Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

  • 13 сеп 2025 | 20:04
  • 2566
  • 0
Тежки нули край Балдуинова кула

  • 13 сеп 2025 | 19:58
  • 1819
  • 2
Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 169295
  • 237
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 77671
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 23928
  • 21
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 24681
  • 9
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 30901
  • 92
Брентфорд 1:0 Челси (полувреме)

  • 13 сеп 2025 | 22:42
  • 3214
  • 4