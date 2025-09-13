Банско обърна Сливнишки герой

В Банско, едноименния тим се наложи с 2:1 над Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите се справяха по-добре през първото полувреме. Мартин Иванов им даде преднина, възползвайки се от грешка на противников бранител. След почивката, играчите на Героя заиграха по-дефанзивно и съперника налиташе от всички страни към отсрещната врата. Топката летеше към нея отвсякъде след безбройните центрирания. Руслан Иванов изравни от дузпа в 65-ата минута. В 81-ата пък се стигна до печелившия обрат за домакините.