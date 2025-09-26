Атлетик Билбао ще е без Нико Уилямс и срещу Виляреал

Крилото на Атлетик Билбао Нико Уилямс още не е възстановен от контузията, която го измъчва в последните дни. Той изглежда ще пропусне и предстоящия мач на баските срещу Виляреал, пише "Мундо Депортиво".

В понеделник Ернесто Валверде остави отворена вратата за скорошното завръщане на Нико Уилямс в отбора. „По-добре е. Очакваме го. Вчера (в неделя) той направи малка част от тренировката, ще видим“, каза треньорът в деня преди домакинството на Жирона в шестия кръг на Ла Лига. В крайна сметка обаче крилото не попадна в групата за мача, но остана въпросът дали ще бъде на разположение за гостуването на Виляреал тази събота.

Изглежда, че и това няма да е възможно. Нико продължава да не тренира със съотборниците си само два дни преди сблъсъка с "жълтата подводница". Сега остава да се види дали той ще се възстанови от мускулната контузия, която получи с националния отбор на 6 септември, за мача срещу Борусия (Дортмунд) следващата сряда, 1 октомври, от втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

Отделно от основната група тренираха също Аймерик Лапорт, Иняки Уилямс, Микел Яурегизар, Горка Гурусета, Айтор Паредес, Ойхан Сансет и Алекс Беренгер. Първите петима изиграха цял мач срещу каталунците във вторник. За да запълни дупките в състава си Валверде повика няколко играчи от втория отбор за заниманието.

Снимки: Gettyimages