ФИФА все пак позволи на Атлетик Билбао да картотекира Аймерик Лапорт

ФИФА даде зелена светлина за трансфера на Аймерик Лапорт в Атлетик Билбао, като играчът ще подпише с баския клуб за три сезона. Камарата за разрешаване на спорове на футболната централа уважи иска на баския клуб, който твърдеше, че са налице всички условия за валидиране на сделката, въпреки че Ал-Насър не е въвел навреме данните в системата TMS преди затварянето на трансферния прозорец. ФИФА приема трансфера, тъй като е доказано, че е имало пълно споразумение между трите страни, а аномалията в Системата за корелация на трансферите е била грешка на Ал-Насър. Атлетик е представил документи, доказващи, че всички изисквания са били изпълнени и подписани в срок.

31-годишният Лапорт ще се присъедини незабавно към състава на Атлетик, който работеше по привличането му през цялото лято. В тристранни преговори футболистът успя да договори прекратяването на договора си с Ал-Насър, от който му оставаше още една година, а Атлетик допринесе за разрешаването на казуса, като плати 10 милиона евро за трансфера. Това е отлична новина за треньора Валверде, който разполагаше само с двама чисти централни защитници (Вивиан и Паредес) след наказанието на Йерай и дългосрочната контузия на Егилус. Селекционерът на Испания Де ла Фуенте също приветства този ход, тъй като смята Лапорт за важен играч за предстоящите квалификации за Световното първенство.

След седмици на преговори трансферът първоначално се провали, защото не беше финализиран в срок. Тогава от Атлетик обясниха, че „са качили заявката за трансфер в платформата TMS на ФИФА на 1 септември, но тя не е могла да бъде завършена изцяло на тази дата по независещи от тях причини и поради външни фактори извън техния контрол. На 2 септември Испанската футболна федерация поиска от ФИФА да разреши изключение за валидиране, за да може да се получи Международният трансферен сертификат от Футболната федерация на Саудитска Арабия, с цел играчът да бъде регистриран от Атлетик.

Искането първоначално не получи положителен отговор и случаят стигна до Камарата за разрешаване на спорове. След преглед на документацията и изслушване на страните, тя реши да даде зелена светлина на трансфера. Лапорт беше отложил завръщането си в Саудитска Арабия и през тази седмица тренираше в Билбао, където изчака решението по казуса. Решението на ФИФА ще позволи на клуба да добави футболиста в списъка с картотекирани играчи за Шампионската лига, тъй като, въпреки че срокът на УЕФА вече е изтекъл, ще бъде направено изключение в съответствие с решението на висшестоящия орган.

Атлетик и футболистът също така получиха подкрепата на Асоциацията на испанските футболисти, която използва всички налични средства, за да подсили аргументите в жалбите, представени пред ФИФА. Лапорт се сбогува с Ал-Насър със съобщение в социалните мрежи малко след публикуването на официалното изявление. Очаква се следващата му поява да бъде във видео, с което ще обяви официално трансфера си в Атлетик.