Джейми Карагър със специална награда от Атлетик Билбао

Атлетик Билбао избра Джейми Карагър за получател на ежегодната награда "Един клуб" (One Club). Баските, които по традиция използват само футболисти от този регион, връчват наградата на играчи, прекарали цялата си кариера в един отбор на най-високо ниво. При тях в исторически план те са много, но в съвременния футбол това е изключение.

Карагър, който има 737 мача за Ливърпул за 17 сезона, ще получи наградата преди следващия мач на Атлетик Билбао, който е насрочен за 24 септември срещу Жирона.

"Хората говорят за медали и трофеи, но това е най-голямото ми постижение - прекарах цялата ми кариера в клуб със статута на Ливърпул. Гордея се с това постижение и се радвам, че друг отбора иска да ме отличи. Това е наистина специално", заяви Карагър за Sky Sports, където е анализатор.

🏆 Introducing our 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗢𝗻𝗲-𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗠𝗮𝗻



❤️ @LFC's Jamie Carragher



7️⃣3️⃣7️⃣ senior appearances across 17 seasons at the Reds. One @ChampionsLeague (2004/05), one @EuropaLeague/Uefa Cup (2000/01) and 38 @England caps.



👏 Congrats, @Carra23#OCM25 #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@Athletic_en) September 11, 2025

Най-необичайното в наградата "Един клуб" е това, че Атлетик я връчва на футболисти, които никога не са играли там. В миналото с тази чест е бил удостояван и Паоло Малдини, който срещна Карагър с Милан на финалите на Шампионската лига през 2005 и 2007.

След края на кариерата си Карагър заработи за медиите и бързо се превърна във водещ анализатор на Sky Sports заедно с Гари Невил, легендарен защитник на Манчестър Юнайтед. Последният също отговаря на критериите. След като се оттегли от футбола, Невил опита да влезе в треньорската професия и дори изкатери стълбичката до Валенсия, но бе уволнен след само 28 мача начело на "прилепите". Това се случи през 2015/2016.

Запитан в интервюто си за Sky дали ще препоръча Невил на Билбао, Карагър отговори с шеговит тон: "Да, но сигурно трябва да минат още десетина години, докато испанците забравят какво направи във Валенсия".

"Видях обаче, че Малдини е в списъка с наградените. Уау. Това е наистина специален футболен клуб, не е= Разбира се, на мен ми е познат още от 80-те години, когато Хауърд Кендал напусна Евертън и замина за Билбао, за да им стане треньор. Техният начин на работа и живот е просто уникален", каза още той.

Носители на наградата "Един клуб" са още Мат Льо Тисие (2015/Саутхемптън), Паоло Малдини (2016/Милан), Сеп Майер (2017/Байерн Мюнхен), Карлес Пуйол (2018/Барселона), Били Макнийл (2019/Селтик), Райън Гигс (2020/Манчестър Юнайтед), Рикардо Брокини (2022/Индепендиенте), Жоао Пинто (2023/Порто) и Джузепе Бергоми (2024/Интер).