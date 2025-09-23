Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Атлетик Билбао не успя да пречупи последния в Ла Лига

Атлетик Билбао не успя да пречупи последния в Ла Лига

  • 23 сеп 2025 | 22:09
  • 211
  • 0

Отборите на Атлетик Билбао и Жирона, които са в серия на лоши резултати, направиха атрактивно 1:1 в среща от шестия кръг на Ла Лига. Мароканецът Азедин Унаи вкара красив гол за за каталунците след само девет минути игра, а в 48-ата Микел Яурегисар изравни.

С тази точка баските вече имат десет в актива си, докато Жирона е последен с едва две, като все още няма нито един успех.

Атлетик беше загубил последните си три мача и феновете на “Катедралата” се надяваха, че победата е гарантирана срещу намиращия се на дъното съперник. Това обаче не се случи, тъй като този път гостите бяха доста по-активни.

И двата състава имаха положения за победни голове, в това число и ситуации едно на едно срещу вратаря.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

  • 23 сеп 2025 | 22:00
  • 1774
  • 3
Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

  • 23 сеп 2025 | 22:27
  • 4447
  • 14
Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

  • 23 сеп 2025 | 21:51
  • 227
  • 1
Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

  • 23 сеп 2025 | 21:45
  • 2222
  • 2
Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

  • 23 сеп 2025 | 22:29
  • 2338
  • 11
Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

  • 23 сеп 2025 | 21:32
  • 315
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

  • 23 сеп 2025 | 22:27
  • 4447
  • 14
Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

  • 23 сеп 2025 | 22:29
  • 2338
  • 11
Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

  • 23 сеп 2025 | 22:00
  • 1774
  • 3
Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

  • 23 сеп 2025 | 21:45
  • 2222
  • 2
ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 27079
  • 12
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 14965
  • 8