Бранител на Атлетик Билбао с над 250 мача за клуба официално е наказан за 10 месеца

  • 8 сеп 2025 | 13:54
  • 515
  • 0

Атлетик Билбао обяви официално, че защитникът на клуба Йерай Алварес е наказан от УЕФА да бъде извън терените за 10 месеца. Санкцията е заради положителна допинг проба на бранителя, дадена след първия полуфинал с Манчестър Юнайтед в Лига Европа през изминалия сезон, загубен с 0:3 от баския клуб.

Наказанието започва да се брои от 2 юни, тъй като Алварес доброволно се е съгласил да бъде временно отстранен. Футболистът ще може да се завърне в игра отново на 2 април 2026 г., като съгласно приложимите правила, играчът може да се включи в тренировките на отбора два месеца по-рано.

В решението си УЕФА признава, че от страна на играча не е имало умисъл, като счита за доказано, че приемането на забраненото вещество канренон се дължи на неправилното приемане на лекарство за предотвратяване на косопад, което съдържало това вещество, без намерение за допинг. През 2016 г. Алварес беше диагностициран с рак, а през 2017 г. премина курс с химиотерапия, като оттогава се лекува от алопеция (б.ред. - заболяване, свързвано със загуба на коса).

30-годишният играч е юноша на Атлетик Билбао и играе за клуба от 2016 г., като има 257 мача и 5 гола за баските. През миналия сезон централният защитник бе с голяма заслуга за класирането в Шампионската лига, като записа 29 мача и 2 гола във всички турнири.

