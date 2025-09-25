Популярни
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. 7 или 9, колко титли ще празнува Марк Маркес през 2025 година?

7 или 9, колко титли ще празнува Марк Маркес през 2025 година?

  • 25 сеп 2025 | 15:36
  • 1636
  • 0

Марк Маркес ще може още тази неделя да си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година. За целта той ще трябва да завърши започващия утре уикенд за Гран При на Япония с аванс от поне 185 точки пред своя по-малък брат Алекс, който е неговият единствен остана съперник в спора за короната.

От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?
Въпросът обаче е коя титла ще отпразнува заводският пилот през 2025 година? В исторически план пилотите в мотоциклетизма комбинират световните си титли във всички класове, за да оформят общата си бройка.

Това би означавало, че през 2025 година Маркес ще спечели своята девета корона, тъй като до момента той има шест в MotoGP, една в Moto2 и една в клас до 125 кубически сантиметра. Проблемът за него обаче е, че от тази година Дорна, компанията собственик на търговските права на MotoGP, набляга повече на успехите в кралския клас, което ще означава, че за Маркес това ще бъде световна титла №7, а не №9.

„Този въпрос беше дискутиран с Марк и той разбира нашата гледна точка перфектно – казаха от Дорна пред motorsport.com. – Ние ще празнуваме и ще му помогнем да отпразнувам неговата седма титла в MotoGP, но никой няма да му отнеме другите две титли.

„Джакомо Агостини ще бъде осемкратен шампион в MotoGP, Марк Маркес ще е седемкратен, Валентино Роси ще е седемкратен, Мик Дуън ще е петкратен. Но, разбира се, никой няма да им отнема титлите в другите класове. Агостини е на първо място осемкратен шампион в MotoGP, но, разбира се, той е общо 15-кратен шампион“, казаха още от Дорна.

Самият Маркес също коментира този въпрос и каза, че за него не е толкова голямо значение каква цифра ще бъде изписана на празничните тениски. За пилота на Дукати е по-важно той да бъде запомнен за действията си на пистата, а не за това колко световни титли има.

Маркес посочи една от най-силните си страни в MotoGP през сезон 2025
„Аз съм голям фен на Барселона, но не помня точно колко пъти Меси спечели „Златната топка“, въпреки че знам точно какво означава той за футбола. Разбира се, цифрата е от голямо значение, но най-важното е хората да помнят, че аз съм давал всичко от себе си на пистата. Не зависи от мен какво ще пише, но важното е да увеличавам тези цифри, няма значение как“, заяви Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Gettyimages

