Маркес посочи една от най-силните си страни в MotoGP през сезон 2025

Марк Маркес е много близо до това да си гарантира световната титла в MotoGP за сезон 2025, а това може да се случи още тази неделя след състезанието за Гран При на Япония, цели пет кръга преди края на шампионата.

От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?

Едно такова ранно спечелване на титлата би било напълно заслужена за испанеца предвид неговата доминацията в кралския клас от началото на годината. В първите 16 кръга за сезона той спечели 14 спринта, веднъж завърши втори и веднъж отпадна, а в неделните състезания той има 11 победи, две втори места, едно трето място, едно 12-то и едно отпадане.

Преди началото на уикенда в Страната на изгряващото слънце Маркес говори пред медиите и посочи коя е една от най-силните му страни през сезон 2025, който е неговият първи в заводския тим на Дукати. По думите на испанеца неговата адаптивност към различните настройки на Desmosedici GP25 е в основата на доминацията, която той налага през тази година.

„Определено това е една от силните страни на моя стил. Понякога, на пример в Каталуния, още в третата ми обиколка в първата свободна тренировка аз стигнах до 1:39.1 и повече не успях да се подобря до края на уикенда. Имам тази способност да карам по различен начин, с различни настройки, но да постигам едни и също времена. Извличам максимума от моя стил на пилотиране и от силните страни на мотора. Това е нещо, което е много важно в хода на сезон с 22 състезателни уикенда.



„Тази седмица ще бъде специална, атмосферата в Япония винаги е уникална, а аз много обичам тази писта. Ще подходим към двете състезания тук, както го правим от началото на сезона. Ще работим стъпка по стъпка от петък сутринта, за да сме силни за спринта и състезанието“, каза Маркес пред медиите на „Мотеги“.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

