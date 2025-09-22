Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ветеран от Байерн Мюнхен разкри защо е казал "Не" на Партизан

Ветеран от Байерн Мюнхен разкри защо е казал "Не" на Партизан

  • 22 сеп 2025 | 13:14
  • 284
  • 0
Ветеран от Байерн Мюнхен разкри защо е казал "Не" на Партизан

Владимир Лучич, дългогодишен ас на Байерн Мюнхен, отвори душата си в разговор за подкаста „X&O’s chat“ с Един Авдич и разкри причините, поради които е отказал офертата на Партизан това лято. Решението му не е било свързано със спорта, а със семейството, по-точно с дъщеричката му Саша.

„Както съм градил всичко в живота си, идеята беше да се върна в Сърбия. По стечение на обстоятелствата най-малката ми дъщеря Саша, която навърши една година преди няколко дни, има определени здравословни проблеми, поради които зависи строго от лекарска помощ в перспектива. И е важно да съм в Германия през следващите три-четири години. Там в момента имам всичко уредено и вероятно възможно най-качествено. Това нещо може да промени определени неща. Планирах да се върна в Сърбия и да живея в Белград. Надявам се да бъда в града, в който съм израснал, при нас семейният обяд е от 35 души...“, сподели Владимир Лучич.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Не планира да остане в баскетбола

Владимир Лучич ясно подчерта, че след края на състезателната си кариера и двугодишния договор с Байерн не планира да остане в баскетбола по начина, по който мнозина очакват. „Не мисля и искрено се надявам, че по никакъв начин няма да остана свързан отборно с баскетбола и да бъда част от екип и треньорски щаб. Причината е, че най-хубаво е да си спортист, най-лесно е да си баскетболист. Като треньор, особено помощник-треньор, подготвяш мачове, режеш видеозаписи, правиш анализи, връщаш топки, идваш по-рано, тръгваш по-късно за много по-малко пари в крайна сметка. Основната причина е, че искам да се посветя на семейството си. Имам три дъщери. Оставането в рамките на треньорския щаб е напълно същият живот като сега, календарно имам предвид. Пропускане на всички важни дати в израстването на момичетата. Носене на работа вкъщи. Това не е необходимо нито на мен, нито на семейството“, обясни Лучич.

Говорейки за периода, който го очаква след активното занимание със спорт, 36-годишното крило добави: „Не бих искал Байерн или който и да е друг клуб да чувства нужда да ми направи нещо като легенда на клуба, може би бих искал някаква функция в клуба, но да бъда до някого и да уча занаята. И ако покажа потенциал, да стана някой, но имам широки интереси за неща извън спорта, ще се намеря някъде. Ако имам някакъв интерес към нещо, тогава ще намеря нещо в него“, заключи Лучич.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Везенков след мача срещу Звезда: Трябва да играем по-добре в защита

Везенков след мача срещу Звезда: Трябва да играем по-добре в защита

  • 22 сеп 2025 | 04:42
  • 3285
  • 0
Кравиш и Уникаха вдигнаха още един трофей

Кравиш и Уникаха вдигнаха още един трофей

  • 21 сеп 2025 | 23:22
  • 1575
  • 0
Везенков спечели битката с Коди Милър и триумфира на турнира в Крит

Везенков спечели битката с Коди Милър и триумфира на турнира в Крит

  • 21 сеп 2025 | 23:00
  • 7738
  • 0
Любомир Киров: Не ни достигнаха три ситуации в края

Любомир Киров: Не ни достигнаха три ситуации в края

  • 21 сеп 2025 | 21:40
  • 2137
  • 3
Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

  • 21 сеп 2025 | 20:33
  • 12694
  • 11
Бурсаспор разби ПАОК пред погледа на куп "черно-бели" фенове в Самоков

Бурсаспор разби ПАОК пред погледа на куп "черно-бели" фенове в Самоков

  • 21 сеп 2025 | 18:22
  • 10322
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 50917
  • 45
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 12842
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

  • 22 сеп 2025 | 12:31
  • 4173
  • 1
Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

  • 22 сеп 2025 | 12:22
  • 4243
  • 3
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 14518
  • 26
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 22788
  • 3