Ветеран от Байерн Мюнхен разкри защо е казал "Не" на Партизан

Владимир Лучич, дългогодишен ас на Байерн Мюнхен, отвори душата си в разговор за подкаста „X&O’s chat“ с Един Авдич и разкри причините, поради които е отказал офертата на Партизан това лято. Решението му не е било свързано със спорта, а със семейството, по-точно с дъщеричката му Саша.

„Както съм градил всичко в живота си, идеята беше да се върна в Сърбия. По стечение на обстоятелствата най-малката ми дъщеря Саша, която навърши една година преди няколко дни, има определени здравословни проблеми, поради които зависи строго от лекарска помощ в перспектива. И е важно да съм в Германия през следващите три-четири години. Там в момента имам всичко уредено и вероятно възможно най-качествено. Това нещо може да промени определени неща. Планирах да се върна в Сърбия и да живея в Белград. Надявам се да бъда в града, в който съм израснал, при нас семейният обяд е от 35 души...“, сподели Владимир Лучич.

Не планира да остане в баскетбола

Владимир Лучич ясно подчерта, че след края на състезателната си кариера и двугодишния договор с Байерн не планира да остане в баскетбола по начина, по който мнозина очакват. „Не мисля и искрено се надявам, че по никакъв начин няма да остана свързан отборно с баскетбола и да бъда част от екип и треньорски щаб. Причината е, че най-хубаво е да си спортист, най-лесно е да си баскетболист. Като треньор, особено помощник-треньор, подготвяш мачове, режеш видеозаписи, правиш анализи, връщаш топки, идваш по-рано, тръгваш по-късно за много по-малко пари в крайна сметка. Основната причина е, че искам да се посветя на семейството си. Имам три дъщери. Оставането в рамките на треньорския щаб е напълно същият живот като сега, календарно имам предвид. Пропускане на всички важни дати в израстването на момичетата. Носене на работа вкъщи. Това не е необходимо нито на мен, нито на семейството“, обясни Лучич.

Говорейки за периода, който го очаква след активното занимание със спорт, 36-годишното крило добави: „Не бих искал Байерн или който и да е друг клуб да чувства нужда да ми направи нещо като легенда на клуба, може би бих искал някаква функция в клуба, но да бъда до някого и да уча занаята. И ако покажа потенциал, да стана някой, но имам широки интереси за неща извън спорта, ще се намеря някъде. Ако имам някакъв интерес към нещо, тогава ще намеря нещо в него“, заключи Лучич.

Снимки: Imago