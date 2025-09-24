Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов даде брифинг пред медиите в Бояна, след като се проведе заседание на Изпълнителния комитет. Бившият национал определи, че националният отбор е пропадал при предишния селекционер Илиан Илиев и смяната на последния е била наложителна. Иванов се обърна и към "онези момчета", като каза, че няма да допусне война с клевети.

"Преди по-малко от месец треньорът на националния отбор Илиан Илиев напусна. Името на новия селекционер е Александър Димитров, договорът му е за две години. Надяваме се да имаме положителни резултати. Знаете, че Александър Димитров дълго време е треньор в младежкия национален отбор, голяма част от момчетата в мъжкия отбор са миналия през него. Целта е след края на тези квалификации да започнат да се адаптират футболисти от младежкия в мъжкия национален отбор, за да имаме боеспособен отбор, които септември да се включи в Лига на нациите и да да подготвим отбор за следващите квалификации за европейско първенство.

Александър Димитров е новият селекционер на България

Треньорът на младежкия национален отбор ще бъде Тодор Янчев, който ще работи съвместно с Александър Димитров за по-лесна адаптажия на футболистите в ситуацията. Имахме и други варианта. В момента е много труден период, защото първенствата са в разгара си, треньорите имат договори. Имаше треньори, които искаха да дойдат след Нова година, други пък след мачовете, които предстоят през октомври - срещу Турция и Испания. Но смятахме, че Александър Димитров е най-подходящият вариант, защото познава ситуацията, структурата и футболистите. Дълги години работи с младежкия национален отбор, заслужи си мястото да води първия отбор. Искаме да имаме успехи, тези успехи на националния отбор ще бъдат за всички българи.

Официално: Тодор Янчев поема младежите

За нас е много трудно в тази ситуация да правим боеспособен национален отбор - първите четири отбора в класирането са подписали декларации да играят без българи. Помните, че имаше мачове, на които от 22 футболисти на терена имаше един българин. Футболните клубове произвеждат футболистите, ние сме пазарът, който показва нашия футбол на международната сцена. Да, може и Футболният съюз има вина, но това е следствието на всички процеси, които се случват. Имаме такива футболисти заради лошата материална база, ниското обучение на треньорите и това, че някои бивши футболисти станаха бизнесмени и направиха школи, където работят за количество, а не за качество - едно дете за тях е равно на 100 лева.

След мача с Испания се учудих, когато гледах един журналист, който води всекидневно предаване, да казва: "Аз сега разбрах, че има 300 детски отбора извън основните клубове". А аз това го говоря от година и половина. Трябва да ме слушате малко, когато ви говоря за причините за състоянието на националния отбор. Треньорската професия е жестока, може да имаш и за пет години договор, а да те уволнят на първия месец. Но си даваме сметка срещу какви отбори играем, търсим стабилизиране на отбора. Няма да търсим резултати на всяка цена, а да не изглеждаме както срещу Испания и Грузия. Убеден съм, че националният отбор има по-голям капацитет, отколкото показахме в тези два мача. Спряхме пропадането, което беше при предишния треньор. Нормално е да вземе нов треньор, защото футболистите винаги са мотивирани, когато дойде нов. Никой не може да гарантира на един треньор колко ще изкара, пожелавам на Александър Димитров да бъде десет години треньор и да постигне по-големи успехи от всички досегашни треньори.

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Дали е имало проблеми в отбора по времето на Илиан Илиев? Не мога да коментирам неща, които са били в кухнята на отбора. Да, имаше проблеми, но не съм присъствал. Научавам нещата, които се случват в съблекалнята, както вие ги научавате. Сега при новия треньор ще има нови правила, нова дисциплина, забравяме какво е било преди, футболистите трябва да знаят, че е чест и гордост да играеш за България. Бях много разочарован от мача с Испания, според статистиката имаме шест фаула за целия мач, а Испания има 17. При Илиан Илиев отборът пропадаше, така беше и срещу Кипър и Испания, беше най-логичното нещо да се разделим. Трябваше да спрем пропадането.

Направихме тежко правило за клубовете. Всичко трябва да става постепенно. Грандовете в българския футбол се отказват от българските играчи, сега има 11 отбора, които играят с четирима българи, това е повече от преди. Повечето от футболистите в националния отбор са титуляри. Преди две години Александър Димитров взимаше в младежкия национален отбор играчи от втора дивизия, които бяха резерви. Не става всичко наведнъж. За да скочиш като Стефка Костадинова трябва да работиш много, първата крачка сме я направили, вървим напред - намалихме отборите в Първа лига, за да има по-голяма конкуренция в мачовете. Има много неща да се правят. Без подкрепата на правителството не можем да направим всички идеи, които имаме. Имаме ограничен бюджет, има 1200 мача събота и неделя, това е голям ресурс от хора. Това се прави всяка събота и неделя. Трябват ни финанси, за да направим категоризацията, да накараме клубовете както ние искаме. Когато клубовете имат финансови проблеми, първото нещо е да се откажат от ДЮШ. Съгласен съм, че е са важни неща парите от тв права, парите от "Солидарност" и спонсорските договори, но истинският бизнес на един клуб е да създава футболисти. Ние не искаме да изграждаме вече, а да вземем готов продукт отнякъде - да го вземем за 1 лев и да го продадем за 2 лева след една година. Това е разпад на системата, това се опитваме да спрем. Показвах ви тук преди време по анализ на ФИФА и УЕФА къде сме пропаднали от 2010 година, опитваме се да спрем пропадането, да променим манталитета на хората, но не можем да кажем на частните дружества как точно да тренират.

Във Втора лига раздадохме на клубовете 800 000 лева. Когато отидоха нашите представители да видят какво правят, да се запознаят с треньорските щабове, треньорските дневници - нищо не правят, няма нищо във Втора лига, мога да ви пратя анализа да видите какво правят тези клубове. Детско-юношеският футбол е оставен на самотек, няма как така да поникне ябълка, само бурени ще има. Трябва да сте съпричастни с това, което правим! Ние сме българи, трябва да гледаме в една посока - клубове, фенове, федерация, журналисти. Не може в Деня на независимостта да излизат някакви хора да критикуват и да говорят някакви неща, изчакайте след няколко дни.

Да кажа нещо за тези момчета - нищо ново не са научили, нищо старо не са забравили. Преди мачове на националния отбор критикува, след мачове - критикува. Хора, този филм го играхме, върнахме се десет години назад от тази тригодишна война, която водихме на базата на клюки, клевети и обиди. Така ли искате да продължаваме пак? Така ли? Да разделяме обществото, клубове - всеки срещу всеки. Това ли искате да правим? Няма да го допусна да се случи! Както искате го разбирайте.

На Тошко Янчев договорът ще бъде до юни 2026 година, искам да видя дали може да се справи със ситуацията. Може би сега малко ще "обезкървяваме" младежкия национален отбор, за да качваме футболисти в мъжкия. Целта е да изградим силен национален отбор. Силен за нашите възможности говоря. Като казвам, че искаме да ставаме силни да не кажете, че съм казал, че ще станем световни шампиони. Питайте ме за залозите на футболистите, мога да ви обясня, да ме гледа "специалиста по всичко", нали сте гледали филма с Апостол Карамитев. Да му обясня на същия не-адвокат какви са нещата. Ние не можем да кажем кой е манипулирам мачове. При нас дойде писмо от ГДНП и НАП за хора, които са залагали. Ние санкционираме на базата на нашия правилник. Предишното правило беше шест месеца да не практикуваш футбол и пет хиляди лева. Представяте ли си 50 човека да ги оставим шест месеца да не играят футбол. Смятате ли, че е по-добре? Затова взехме решение глобата да е 10 000 лева. Ние не казваме, че са манипулирали мачове, а че нямат право да залагат, има го в правилника. В правилника на ФИФА са още по-жестоки санкциите - до три години и минимум 100 000 франка. Пресконференцията се отмени от ГДНП, защото установиха, че има футболисти, които играят на собствените си мачове. Вече прокуратурата се занимава с тези футболисти. Повдигат се вече обвинения за манипулация на мач. Останалите служители и футболисти са глобени административно, че са залагали на мачове, но не техни, нямат право по правилник - нямаш право да играеш на мачове от вътрешните първенства. "Специалистът" по всичко в съвременния вариант да разбере и да не се прави на адвокат. Некомпетентни хора коментират доста сериозни неща. Даже не знам как се казват тези футболисти, искам всички футболисти да спазват правилата. Футболният съюз се бори и ще се бори с тези практики. Футболистите са предупредени преди година, че ще има такива проверки. Кръговете са произволни, ако отворим другите кръговете, сигурно ще изгърмят още толкова футболисти. Ще има и такива, които ще бъдат обвинени. Ние сме административен орган, при нас идва информацията и ние прилагаме правилниците.

България неофициално се била съгласила Русия да се върне във футбола ли? Никой не ме е питал, обясняват ми, че е взето някакво решение в Тирана, изобщо не съм коментирал такова нещо. Нямало е български представител, научавам от медиите, че има такъв вариант. След като се прекрати войната, си има органи, които трябва да решат дали Русия ще участват в международните турнири. Това е "фейк" новина, пак от същия специалист по спортно право", каза Георги Иванов.