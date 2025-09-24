Популярни
  Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

  24 сеп 2025 | 15:00
Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

Новият селекционер на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров посочи най-важната цел, която стои пред него - да изгради сплотен колектив с добри взаимоотношения. Той не пропусна и да благодари за оказаното доверие от страна президента на родната централа Георги Иванов и членовете на Изпълкома на БФС.

Александър Димитров е новият селекционер на България
Александър Димитров е новият селекционер на България

Ето какво написа 49-годишният специалист в официалния си профил във Фейсбук:

"Благодаря на президента Георги Иванов и на членовете на Изпълкома на БФС за гласуваното ми доверие да поема мъжкия национален отбор на България. За мен тази позиция е голяма чест и огромна отговорност пред цялата страна, защото знаем, че футболът е социален феномен, който вълнува всички в България.

Оттук нататък целта пред мен и щаба ми ще е да изградим един сплотен колектив с добри взаимоотношения. На първо място ще искам играчите да подхождат изключително отговорно, да се стараят максимално и да дават най-доброто от себе си в тренировъчния и състезателния процес. Изключително важно е те самите да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена, както беше в младежката селекция".

