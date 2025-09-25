Гави след операцията: Ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо, за да защитавам Барселона до края

Плеймейкърът на Барселона Гави публикува в социалните мрежи оптимистично послание към феновете от болничното си легло, заобиколен от съотборници, след като претърпя операция на менискуса в дясното коляно.
Барселона не планира привличането на заместник на Гави
Гави публикува снимка в Инстаграм, на която е заедно с Ламин Ямал, Роналд Араухо и Педри, стоящи до леглото.
"Тези от вас, които ме познават, знаят, че ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо, за да защитавам Барселона и съотборниците си до края", написа той.
Гави претърпя хирургическа интервенция във вторник, а Барселона заяви, че се очаква да се възстановява от 4 до 5 месеца.
Той също така добави в Инстаграм: "Истинският шампион не се кове в моменти на успех, а в тези, в които се вдига след падане. Благодаря на всички за посланията и любовта!".
Барселона заяви, че решението за процедурата е взето, след като Гави е преминал през "интензивни спортни стрес тестове" след по-консервативен курс на лечение. Халфът изигра само два мача за Барселона този сезон, и двата през месец август.