  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ямал пропуска и сблъсъка с Овиедо

Ямал пропуска и сблъсъка с Овиедо

  • 25 сеп 2025 | 05:38
  • 671
  • 0
Ямал пропуска и сблъсъка с Овиедо

Последната тренировка на Барселона преди срещата с Овиедо не донесе позитивни новини за Ханзи Флик. Поредната лоша новина е още от вторник, като стана ясно, че Гави ще отсъства за четири или пет месеца, след като претърпя операция заради проблем с менискуса.

Позитивни новини има около Алехандро Балде и Дро, които в сряда записаха втора поредна тренировка, макар да не се очаква да попаднат в групата на Флик. Ламин Ямал не излезе с останалите си съотборници, така че играчът от Рокафонда е напълно изключен от сметките за визитата в астурийската столица.

Фермин Лопес проведе специфична работа във фитнеса след контузията си срещу Хетафе, а Диего Кохен, който ще участва на Световното първенство до 20 години в Чили, вече не тренира със съотборниците си.

Снимки: Gettyimages

