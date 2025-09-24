Барселона не планира привличането на заместник на Гави

По-рано тази седмица Барселона потвърди, че Гави ще бъде извън терените през следващите 4-5 месеца след операция на коляното. Дългосрочното отсъствие на полузащитника е огромен удар за каталунците и отслабва зона, в която и без това имаше притеснения относно липсата на достатъчно дълбочина.

Преди потвърждението за контузията на Гави, Барселона разполагаше с него, Педри, Френки де Йонг, Марк Касадо и Марк Бернал като опции за позицията на дефанзивен халф. Последният обаче все още не се счита за готов да започва мачове в продължение на няколко седмици, тъй като се възстановява от собственото си дълго отсъствие.

Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното

На практика това означава, че Ханзи Флик разполага с Педри, Де Йонг и Касадо като опорни полузащитници за тежкия график през следващите седмици, което далеч не е идеално. Поради тази причина се появиха информации, че Барселона може да потърси незабавен заместник на Гави на трансферния пазар.

Въпреки това, от „Marca“ съобщават, че Барселона няма планове да подписва със заместник на Гави. Както клубът, така и Флик не желаят да привличат играч просто за бройката, като също така смятат, че на пазара за свободни агенти липсват подходящи кандидати.

Ямал към Гави: Ще се завърнеш като най-добрия

Докато Барселона чака Бернал да се върне на 100%, Флик може да се обърне към Ерик Гарсия като временно решение в зоната на дефанзивния полузащитник. Защитникът покриваше тази позиция на няколко пъти през миналия сезон, така че може отново да се разчита на него – особено след като Жул Кунде изглежда си е върнал мястото на десен бек, а Пау Кубарси, Роналд Араухо и Андреас Кристенсен могат да покрият центъра на защитата.

Предстои да видим как Флик ще се справи със ситуацията през следващите седмици, но със сигурност не е идеално, че Гави ще отсъства за толкова значителен период от време.

