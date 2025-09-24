Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона не планира привличането на заместник на Гави

Барселона не планира привличането на заместник на Гави

  • 24 сеп 2025 | 23:05
  • 117
  • 0
Барселона не планира привличането на заместник на Гави

По-рано тази седмица Барселона потвърди, че Гави ще бъде извън терените през следващите 4-5 месеца след операция на коляното. Дългосрочното отсъствие на полузащитника е огромен удар за каталунците и отслабва зона, в която и без това имаше притеснения относно липсата на достатъчно дълбочина.

Преди потвърждението за контузията на Гави, Барселона разполагаше с него, Педри, Френки де Йонг, Марк Касадо и Марк Бернал като опции за позицията на дефанзивен халф. Последният обаче все още не се счита за готов да започва мачове в продължение на няколко седмици, тъй като се възстановява от собственото си дълго отсъствие.

Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното
Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното

На практика това означава, че Ханзи Флик разполага с Педри, Де Йонг и Касадо като опорни полузащитници за тежкия график през следващите седмици, което далеч не е идеално. Поради тази причина се появиха информации, че Барселона може да потърси незабавен заместник на Гави на трансферния пазар.

Въпреки това, от „Marca“ съобщават, че Барселона няма планове да подписва със заместник на Гави. Както клубът, така и Флик не желаят да привличат играч просто за бройката, като също така смятат, че на пазара за свободни агенти липсват подходящи кандидати.

Ямал към Гави: Ще се завърнеш като най-добрия
Ямал към Гави: Ще се завърнеш като най-добрия

Докато Барселона чака Бернал да се върне на 100%, Флик може да се обърне към Ерик Гарсия като временно решение в зоната на дефанзивния полузащитник. Защитникът покриваше тази позиция на няколко пъти през миналия сезон, така че може отново да се разчита на него – особено след като Жул Кунде изглежда си е върнал мястото на десен бек, а Пау Кубарси, Роналд Араухо и Андреас Кристенсен могат да покрият центъра на защитата.

Предстои да видим как Флик ще се справи със ситуацията през следващите седмици, но със сигурност не е идеално, че Гави ще отсъства за толкова значителен период от време.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Порт Вейл 0:1 Арсенал, Езе откри резултата

Порт Вейл 0:1 Арсенал, Езе откри резултата

  • 24 сеп 2025 | 21:59
  • 1680
  • 3
Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

  • 24 сеп 2025 | 21:49
  • 1410
  • 0
Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

  • 24 сеп 2025 | 21:47
  • 769
  • 0
Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

  • 24 сеп 2025 | 21:44
  • 1495
  • 0
Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

  • 24 сеп 2025 | 21:26
  • 821
  • 2
Хъдърсфийлд 0:1 Манчестър Сити, Фоудън даде преднина на "гражданите"

Хъдърсфийлд 0:1 Манчестър Сити, Фоудън даде преднина на "гражданите"

  • 24 сеп 2025 | 22:40
  • 2080
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Малмьо 0:2 Лудогорец, греда за разградчани и спестен директен червен картон на домакините

Малмьо 0:2 Лудогорец, греда за разградчани и спестен директен червен картон на домакините

  • 24 сеп 2025 | 22:56
  • 19860
  • 50
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 110472
  • 286
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 16475
  • 26
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 24039
  • 44
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 37124
  • 60
Лига Европа на живо: Рома с два бързи гола във Франция

Лига Европа на живо: Рома с два бързи гола във Франция

  • 24 сеп 2025 | 22:44
  • 8012
  • 0