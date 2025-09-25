Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Овиедо
  Барселона не може да си позволи грешна стъпка в Овиедо

  25 сеп 2025 | 08:06
Овиедо посреща Барселона на стадион "Нуево Карлос Тартиере" в мач от шестия кръг на Ла Лига. Срещата е насрочена за 25 септември 2025 г. от 22:30 часа, като главен съдия ще бъде Мигел Ортис. Каталунците пристигат в Овиедо с амбицията да запишат поредна победа, която да ги доближи до върха в класирането, докато домакините се борят да излязат от зоната на изпадащите.

Барселона заема второ място в Ла Лига с 13 точки от 5 изиграни мача, като впечатлява с голова разлика от 16:3. Каталунците изостават на 5 точки зад лидера Реал Мадрид и не могат да си позволят нова грешна стъпка днес. Те излизат за задължителни три точки, за да стопят изоставането от вечния си враг.

От друга страна, Овиедо се намира в тежка ситуация, заемайки 18-та позиция с едва 3 точки и голова разлика 1:8. Домакините са в зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят позицията си в класирането. Задачата им обаче ще бъде повече от трудна.

Овиедо преминава през изключително труден период, записвайки четири загуби в последните си пет мача. Отборът загуби последователно от Виляреал (0:2 на 15.08.2025), Реал Мадрид (0:3 на 24.08.2025), Хетафе (0:2 на 13.09.2025) и Елче (0:1 на 21.09.2025). Единствената им победа дойде срещу Реал Сосиедад (1:0 на 30.08.2025), като това е и единственият гол, който отборът е отбелязал през сезона.

Барселона, от своя страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи и едно равенство през кампанията до момента. Каталунците победиха Леванте (3:2 на 23.08.2025), Валенсия (6:0 на 14.09.2025), Нюкасъл в Шампионската лига (2:1 на 18.09.2025) и Хетафе (3:0 на 21.09.2025), като единственото им равенство беше срещу Райо Валекано (1:1 на 31.08.2025).

Овиедо и Барселона имат интересна история на директни сблъсъци, въпреки че не са се срещали от 2001 година. В последната им среща на 27 май 2001 г., Овиедо изненадващо победи Барселона с 1:0 като гост. Преди това, на 7 януари 2001 г., каталунците надделяха с 3:2 при гостуването си в Овиедо. На 15 април 2000 г. Овиедо постигна впечатляваща победа с 3:0 срещу Барселона на собствен терен, докато на 5 декември 1999 г. Барселона спечели с 3:2 като домакин. От последните четири срещи между двата отбора, Овиедо има две победи, колкото и Барселона, което показва, че историята между тези два тима е доста равностойна.

Лошата новина за гостите е, че отново няма да разчитат на голямата си звезда Ламен Ямал, който все още не е възстановен от контузията, която го мъчи напоследък. Срещата пропуска и Гави, който наскоро е със скъсани кръстни връзки на коляното, а в сметките на Ханзи Флик все още не влиза и Алехандро Балде, който продължава възстановяването си, но още не е готов за игра.

Снимки: Gettyimages

